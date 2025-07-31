Fed'in favori enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde geldi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda beklentileri aştı.

Verilere göre, değişken gıda ve enerji maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi sırasıyla yüzde 0,29 ve yüzde 2,7'lik artış yaşanacağı yönündeydi.

Tüketici harcamalarının tüm kategorilerini içeren manşet PCE enflasyonu da haziran ayında yüzde 0,3 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,6 artarak beklenenden daha fazla yükseldi.

Ekonomistler aylık bazda yüzde 0,23 ve yıllık bazda yüzde 2,5 artış bekliyorlardı.