Fed'in favori enflasyon göstergesi ilk çeyrekte beklentiyi aştı: Çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,5 artı
Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aştı. Çekirdek PCE yüzde 3,1'lik beklentiyi aşarak yüzde 3,5 artış kaydetti.
Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları 2025'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerine çıktı.
Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,6 artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 artmıştı.
Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,5 yükseldi.
Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,1 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,6 artmıştı.