Fed’in olumlu sinyalleri küresel piyasalara moral verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik büyüme ve faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyor. Powell, ABD ekonomisinin sağlıklı bir durumda olduğunu ve bu tablonun faiz indirimi için politika alanı sağladığını vurguladı. Bu açıklama, yatırımcıların risk iştahını artırırken özellikle teknoloji hisselerinde yükseliş görüldü.

ABD’de açıklanan son ekonomik veriler, ülkenin "yumuşak iniş" yapma potansiyelini destekliyor. Özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve bazı sektörlerde büyüme hızının yavaşlamasına rağmen, piyasalardaki iyimserlik devam ediyor. Ayrıca, Fed’in bu ayki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 78 olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin, Fed’in açıklamaları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins’in aday gösterilmesinin ardından ilk kez 100 bin doları aşarak 103 bin dolardan işlem gördü. Powell’ın Bitcoin’in doların alternatifi değil ancak altına bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini söylemesi de kripto para piyasasında dikkat çekti.

Avrupa piyasalarında ise Almanya ve Fransa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, hizmet sektöründe yavaşlama belirtileri olduğunu belirterek büyüme beklentilerinde temkinli bir duruş sergiledi.

Asya piyasalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliğin sürmesi ve Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin ile uluslararası bir ticaret savaşına girebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Changyong, ülkede sıkıyönetim kargaşasının piyasalarda oynaklığı tetiklediğini belirterek, yeni şoklar yaşanmadığı taktide oynaklığın kademeli olarak azalacağına yönelik iyimserliğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya ile haziran ayında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın resmi olarak yürürlüğe girdiğini açıklaması da bölge genelinde jeopolitik risklerin artabileceği kaygılarını besliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Türkiye’de Borsa İstanbul, yüzde 0,60 artışla günü tamamlarken, analistler 10.000 puanın direnç, 9.800 puanın destek seviyesi olduğunu belirtti. Türk Lirası, dolar karşısında yatay bir seyir izlerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda üretici fiyatlarındaki artışın zayıfladığını vurguladı.

Bugün açıklanacak veriler:

* 10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

* 13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

* 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

* 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

* 16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi