Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesinde soğuma

ABD’de çekirdek PCE beklentilere paralel olarak Aralık'ta yıllık yüzde 4,4 artış gösterdi. Kişisel harcamalar ise Aralık'ta yüzde 0,2 daraldı. Beklenti yüzde 0,2 düşüş gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir ay öncesine göre çekirdek gösterge yüzde 0,3 artarken, genel PCE fiyat endeksi yüzde 0,1 arttı. Mal enflasyonundaki düşüş devam ederken, her ikisi de neredeyse tamamen hizmetler tarafından geldi.

2022'den bu yana artışın yaşanmadığı ilk ay oldu

Diğer taraftan, fiyatlardaki değişikliklere göre ayarlanmış kişisel harcamalar Aralık ayında yüzde 0,3 düştü. Mallar için enflasyona göre ayarlanmış harcamalar ise yüzde 0,9 düşerken hizmetlere yapılan harcamalar Ocak 2022'den bu yana artışın yaşanmadığı ilk ay oldu.

Bloomberg ekonomist anketindeki medyan tahminler, çekirdek PCE fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 0,3'lük bir artış olması yönündeydi.

Enflasyondaki düşüşün ise sürdüğüne işaret eden analistler, bu durumun Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına imkan verdiğini kaydetti.