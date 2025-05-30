Fed’in takip ettiği enflasyon verisi nisanda beklentilere paralel gerçekleşti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon takibinde öncelikli olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri, Nisan ayına ilişkin rakamlarla netleşti.

Açıklanan verilere göre, Nisan ayında çekirdek PCE fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında artarken, yıllık bazda artış yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

PCE fiyat endeksi piyasa beklentilerinde

Aynı dönemde genel PCE fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,1 artış göstererek piyasa beklentilerine paralel geldi. Yıllık artış ise yüzde 2,1 ile öngörülen yüzde 2,2 seviyesinin bir miktar altında kaldı.

Veriler, tüketici harcamalarında da sınırlı bir artışa işaret etti. Nisan ayında kişisel harcamalar yüzde 0,2 oranında yükselerek beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Kişisel gelirlerde ise yüzde 0,8’lik artışla, yüzde 0,3 seviyesindeki tahminin üzerinde bir performans kaydedildi.