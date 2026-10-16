Fed'in yol haritası ne olacak? Para politikası kökten değişebilir

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında açıklamalarda bulundu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Warsh, küresel ekonominin beklenenden daha dirençli olduğunu ve özellikle ABD'de güçlü bir yatırım artışı yaşandığını belirtti. Para politikası kökten değişebilir

Fed'in sonraki faiz adımı ne olacak?

Fed'in fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurgulayan Warsh, yaklaşık bir ay önce para politikasındaki destekleyici duruşun bir ölçüde geri çekildiğini hatırlattı.

Gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınan Warsh, "Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Fed'in para politikasına yaklaşımında değişim yaşandığını belirten Warsh, bankada yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Yapay zeka para politikasını değiştirebilir

Warsh'ın açıklamalarında yapay zeka nın ekonomiye etkileri de öne çıktı. Yapay zeka yı ABD ve küresel ekonomi açısından son derece önemli bir teknolojik dönüşüm olarak nitelendiren Warsh, bu teknolojinin ilk aşamada talebi etkilediğini, üretim ve verimlilik üzerindeki katkılarının ise zamanla belirginleşeceğini söyledi.

Yapay zeka nın orta vadede ekonomide pozitif bir arz şoku yaratmasını beklediğini belirten Warsh, teknolojinin merkez bankalarının veri analizinden para politikası kararlarına kadar birçok alanda değişim sağlayabileceğini ifade etti. Warsh, "Bunun, para politikasının yürütülme biçimini de temelden değiştireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fed bünyesinde oluşturulan beş çalışma grubundan birinin verimlilik ve istihdama odaklandığını aktaran Warsh, grubun ilk saha toplantısının 16 Kasım'da San Francisco Körfez Bölgesi'nde yapılacağını bildirdi.

"Enflasyon sadece ABD'nin sorunu değil"

Küresel ekonominin jeopolitik risklere rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini belirten Warsh, G20 ekonomilerinin genel görünümünü olumlu değerlendirdi.

Enflasyonun yalnızca ABD'ye özgü olmadığını vurgulayan Warsh, diğer merkez bankalarının da fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduğunu söyledi. Fed'in de aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirten Warsh, enflasyonla mücadelenin öncelik olmaya devam edeceği mesajını verdi.