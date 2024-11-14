Fed'ten kritik mesaj: Ekonomiye göre faiz indirimi veya duraklama gündemde

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, ABD'nin faiz politikalarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Montevideo, Uruguay'da konuşan Kugler, Fed'in faiz kararlarının ekonomideki gelişmelere göre şekilleneceğini belirtti. Kugler, Fed'in ikili görevi olan enflasyonla mücadele ve istihdamı destekleme hedeflerinin dikkatle değerlendirildiğini söyledi.

Fed'in son dönemde işgücü piyasasındaki soğumayı yakından izlediğini belirten Kugler, olası bir yavaşlamada faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edebileceğini kaydetti. Ancak enflasyonda yeniden bir hızlanma yaşanırsa, faiz indirimi yerine duraklama seçeneğinin daha uygun olacağını belirtti.

Kugler, ABD'de konut sektöründeki inatçı enflasyonun yanı sıra bazı mal ve hizmetlerde süregelen fiyat artışlarının enflasyonla mücadelede Fed'in ilerlemesini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.