Fenerbahçe, 903 milyon TL’lik sermaye artırımının detaylarını açıkladı

Fenerbahçe, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alarak bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı. Kulüp, 98 milyon 980 bin TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 152,57 oranında artırarak toplam 903 milyon 461 bin 852 TL'lik net nakit girişi elde etmeyi hedefliyor. Bu artırım, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 250 milyon TL'ye yükseltilmesi için yapılacak.

Elde edilecek bu fon, büyük oranda kulübün finansal borçlarını azaltmak için kullanılacak. Yeni gelen paranın yaklaşık yüzde 70-75'i yani 632 milyon TL ile 678 milyon TL arasındaki tutar, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank konsorsiyumu ile imzalanan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin kapsamındaki borçların ödenmesine yönlendirilecek. Kalan tutarın yüzde 25-30'u, futbolcu ailesinin hakediş bedellerinin ödenmesinde kullanılacak.

Fenerbahçe, elde edilen fonları nemalandırarak değerini korumayı da planlıyor. Kulüp, bu hamleyle finansal durumunu iyileştirmeyi ve mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.