Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, mali yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı daha geride bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki borçların tamamının ödenmesiyle birlikte söz konusu yapıdan çıktığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, bu gelişmenin mali bağımsızlık ve sürdürülebilir gelecek açısından kritik bir eşik olduğu vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü