Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş: Devre kesici devreye girdi
Galatasaray’ın açtığı davanın reddedilmesi sonrası Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisselerinde sert satışlar görüldü. Gün içinde yüzde 4,83 düşen hisse için devre kesici uygulanırken, işlemler geçici olarak durdurularak tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisselerinde, Galatasaray tarafından açılan davanın mahkemece reddedilmesinin ardından sert fiyat hareketi yaşandı. Hisse, gün içinde yüzde 4,83 değer kaybederek 3,15 liraya kadar geriledi.
Devre kesici uygulandı
Hızlı düşüşün ardından Borsa İstanbul, devre kesici uygulamasını devreye soktu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, FENER.E kodlu payda işlemler geçici olarak durduruldu ve tek fiyat yöntemiyle emir toplama süreci başlatıldı.
Emir toplamanın tamamlanmasının ardından yapılacak eşleştirme sonrasında, işlemlerin saat 12.40 itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.