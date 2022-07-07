Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için yeniden ihale yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 75 milyon lira ve son teklif verme tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhale Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildi

1291'i denizde ve 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

Limanın geçen yıl pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalesine TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alınırken, elemeli turda en düşük teklifi Cey Ortak Girişim Grubu verdi.

Gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira, artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları olarak belirlenen liman açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

İhale 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildi.