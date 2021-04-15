Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihale ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabileceği ihale için geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendi. ihaleye 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.



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