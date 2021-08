Fenerbahçe Token piyasaya hızlı girdi: 30 saniyede tükendi!

DÜNYA

Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyleyen Başkan Ali Koç, “Hedefimiz, bir yayıncı geliri kadar hatırı sayılır bir gelirin kulüp için oluşturulması” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile kripto para borsası Paribu 'Fenerbahçe Token' için tarihi anlaşmaya imzaları düzenlenen törenle attı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’ın piyasaya girmesinin ardından ‘seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniyede tükendi. 1 FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunulduğu ilk seçenekte ise 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, bu tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak. Söz konusu token da yoğun ilgi gördü. Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşme gereği, paranın arz süresi tamamlandıktan 3 gün sonra Fenerbahçe’nin kasasına gireceğini bildirdi.

“İyi ki geç kalmışız”

Fenerbahçe Token projesi aylardır hem taraftarın hem de kripto para yatırımcılarının merakla beklediği projelerden biriydi. Dünyada, PSG, Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Juventus, Roma gibi kulüplerin, Türkiye’de ise ezeli rakipler Galatasaray, Trabzonspor gibi devlerin çok önceden attığı adımlara karşılık Fenerbahçe’nin geç kaldığı tartışılıyordu. Fakat dün basın toplantısında Ali Koç, “İyi ki geç kalmışız” diyerek bu tartışmalara son noktayı koydu.

Ali Koç, “1 yıl önce aldığımız tekliflerle bugün geldiğimiz nokta arasında pek çok fark olduğunu görüyoruz. Bu da aslında iyi ki de geç kaldığımızı bize söylüyor. Gösterdiğimiz ekstra özen, dikkat ve hassasiyet doğrultusunda 12 farklı şirketle görüşmeler yaptık. Token’ının nerede listeleneceği, ne kadar kullanıcıya ulaştırılabileceği, kurumun mali yapısı ve güvenilirliği, bu satış sürecini kaldırabilecek teknik altyapıya sahip olup olmadığı gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak Paribu’da karar aldık. Fenerbahçe tarihinin ve markasının değeri bu önemli adımımızda kulübümüzün geleceğine de etki edecek. Bu önemli işbirliğimizin mesajı olan #MazimFenerbahçeYarınımFenerbahçe tam bu noktada yer buluyor” ifadelerine yer verdi

'Yayıncı' kadar gelir beklentisi

Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki kulüplerin artık yeni gelir kalemleri oluşturduğuna işaret eden Koç, “Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dijital gelirler bu anlamda çok önemli ve Fenerbahçe olarak bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi. Ali Koç, kripto para gelirinin toplamda yayıncı geliri kadar olabileceğini öngördüklerini aktardı. Bu arada Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada da Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtildi.

“Global borsalarda da listenebilecek”

Hem global hem de Türkiye’den kulüplerin yüzde 90’ından fazlasının Socios gibi platformlar aracılığıyla çıkardığı fan tokenların aksine Fenerbahçe ilginç bir şekilde Ethereum altyapısını kullanarak ERC20 üzerinden token çıkardı. Bu da tartışma konularından biriydi. Fakat bunun sebebini de Paribu’nun CEO’su Yasin Oral “Bu altyapıyla Fenerbahçe Token’ları global borsalarda da hiç sorun yaşamadan listelenebilecek” sözleriyle açıkladı.

Sürecin teknik kısmıyla ilgili detaylı bilgiler aktaran Paribu CEO’su Yasin Oral, “Fenerbahçe’nin diğer Fan Token’lardan token üretmesinin en önemli sebeplerinden biri bunu ERC20 olarak üretiyor olması ki bu kuruluşlardan bağımsız, neredeyse merkezi işleyen blockchain kavramından bağımsız, yönetimsel düşünmemek, kulübün geleceğini düşünmek adına alınmış bir karar. Bugün Paribu’da listelenecek bu token yarın ERC20 olması sebebiyle başka yapancı platformlarda da listelenebilecek. Bu kötü bir şey değil, tokenın ve yapılan projenin saatli işlemesi açısından çok iyi bir şey. Bugün ERC20 üretildi ama Paribu teknolojik anlamda tüm desteğini vereceği için yarın bilinen tüm ağlarda üretilip sunulması sağlanacak. Bu da yine aynı şekilde Fenerbahçe’nin teknolojiyle iç içe yaşayacağının, sadece bugünün projesi olarak bakmadığının, yarının projesi olarak kodladığının bir göstergesi dedi.

25 yıllık anlaşma

Ön talebin gong töreniyle başlamasından hemen önce açıklanan White Paper (Yani Fenerbahçe token projesinin tüm detaylarının ve hedeflerinin açıklandığı doküman), önümüzdeki 25 yıllık süreçle ilgili tüm soru işaretlerini cevaplıyor. Diğer taraftar token projelerinden farklı yönü de bu White Paper’da. Normalde 190 milyon 700 bin Fenerbahçe adet tokenın 25 yıl içerisinde arz edilmesi planlanıyor. Fenerbahçe, 190 milyon 700 bin tokenın 90 milyon 700 bin adedinin 25 yıl boyunca yakılacağını ve geriye sadece 100 milyon token kalacağını planlıyor.

Galip geldikçe kazandıracak

Token veya coin yakmak, piyasadaki kripto para arzını azaltmanın bir yöntemi. Yani token sayısı açısından enflasyonu giderek düşürme yöntemi. Piyasadaki arz sayısı düşürüldükçe, arz-talep kanunları gereği tokenın değerinin yükseleceği varsayılıyor. Fenerbahçe, bu sezonki performansı ile kripto parasının performansını birbirine bağlayacak bir yöntem tercih etti. Örneğin futbol takımının her galibiyetinde 10 bin token yakılacak. Bu yakım sayısı basketboldaki her galibiyette 5 bin adet, voleybolda ise 2500 adet olacak. Futbolda şampiyonluk kazanılması halinde ise her bir şampiyonlukta 500 bin token, basketbolda 100 bin token, voleybolda ise 50 bin token yakılacak. Her bir Avrupa başarısında ise yakılacak token sayısı futbolda 1 milyon 907 bin adet, basketbolda 500 bin adet, voleybolda ise 250 bin adet olacak. Yani token performansı, büyük ölçüde sportif başarıya da endekslenmiş durumda.

“Regülasyona dair eylülde pilot uygulama gelebilir”

Kripto varlıklarla ilgili hukuki düzeleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ali Koç, “Sektör oyuncuları, ilgili akademik kadrolarla biz de istişare halindeydik. Eylül ayı gibi bir pilot uygulama gelmesi söz konusu. Kripto piyasasının regüle edilmesi, biz ve Paribu gibi işbirliklerine ve borsalara fayda sağlayacaktır. Artık macun tüpten çıktı, geri dönüşü olmayan bir realite. Söz konusu düzenleme, bir yasaklama yada engelleme değil. Regülasyon sayesinde daha güvenilir olacak ve pasta büyüyecek. Kripto varlıklar satın almalar için kullanabilecek” dedi.