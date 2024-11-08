'Fenerbahçe Türkiye'nin özetidir': Mahfi Eğilmez’den dikkat çeken Fenerbahçe yazısı

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, bugün kaleme aldığı yazısında Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunların Türkiye'nin ekonomik ve yapısal sorunlarına benzediğini vurguladı.

Transfermarkt verilerini kullanarak Fenerbahçe ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını karşılaştıran Eğilmez, Fenerbahçe'nin maliyetli ve tecrübeli oyuncularına rağmen genç ve düşük bütçeli AZ Alkmaar’a yenilmesini değerlendirdi.

Kulübün pahalı transferlerle borç yükünü artırdığını ifade eden Eğilmez, buna rağmen beklenen başarının elde edilemediğini söyledi.

Özellikle İsmail Kartal'ın görevden alınarak Mourinho'nun getirilmesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Eğilmez, Mourinho'nun "dış güçler" söylemiyle başarısızlığı açıklamaya çalıştığını ifade ederek, Türkiye'de de benzer söylemlerin politika hatalarının üzerini örtmek için kullanıldığını belirtti.

Fenerbahçe'nin yapısal reformlar yapmadıkça sürdürülebilir başarı elde edemeyeceğini vurgulayan Eğilmez, kulübün Türkiye’nin ekonomik ve yapısal sorunlarına benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Yazısının sonunda yaklaşık 20 yıl kadar önce bir ekodiyalog programında kullandığı ifadeleri ekleyen Eğilmez, "Ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi görüyorum: 'Fenerbahçe, Türkiye’nin özetidir'"dedi.