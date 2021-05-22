Fenerbahçe Yat Limanı yanındaki parsel özelleştiriliyor

ANKARA (DÜNYA)

Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Fenerbahçe Yat Limanı’nda Kalamış Yelken Kulübü’nün bulunduğu, Fenerbahçe adası olarak da bilinen 3 bin 313 metrekare büyüklüğündeki 427 ada 20 numaralı parsel özelleştirme kapsam ve programına alındı.

22 Mayıs tarihli Resme Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu taşınmaz, kiralama, gelir ortaklığı modeli veya işin gereğine uygun sair tasarruflar, mülkiyetin ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya bir kaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.