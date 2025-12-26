Fenerbahçe’den KAP'a 21 yıllık tesis kiralama bildirimi

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimle, Fenerbahçe Spor Kulübü ile uzun vadeli bir tesis kiralama anlaşmasına imza atıldığını açıkladı.

Duyuruya göre sözleşme; Profesyonel Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı ve altyapı ekipleri başta olmak üzere tüm futbol faaliyetlerinde kullanılan Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerini kapsıyor.

2011 yılındaki sözleşme sona erdirildi

Kulüp ile Şirket arasında, 30 Kasım 2025 ile 30 Kasım 2046 tarihleri arasını kapsayan ve 21 yıl süreli olan “Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi”nin yürürlüğe girdiği belirtilirken, 27 Haziran 2011 tarihinde imzalanan Tesis Kullanım Sözleşmesi’nin ise sona erdirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu tesislerin 21 yıllık kullanım hakkı karşılığında belirlenen toplam 6.465.673.206 TL tutarındaki bedelin, net bugünkü değer esas alınarak hesaplandığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne peşin şekilde ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan açıklamanın güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

Bu çerçevede, Kulüp ile 19.12.2025 tarihinde imzalanmış olan Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden kullanım hakkı bedeli olarak 21 yıl için 6.465.673.206 TL'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine, karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."