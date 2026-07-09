Fenomenlere kötü haber! Ücretsiz alınan ürünler tek tek incelenecek

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Sosyal medya fenomenlerine yönelik vergi denetimleri sıkılaşıyor. Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), reklam karşılığında ücretsiz alınan telefon, tatil, kozmetik, kıyafet ve benzeri ürünlerin de gelir sayılacağını açıkladı. Beyan edilmeyen kazançların tespit edilmesi halinde ise ağır para cezaları uygulanacak.

Fenomenlerin paylaşımları tek tek incelenecek

Yunanistan vergi idaresi, influencer'ların paylaşımlarını mercek altına aldı.

Denetim ekipleri; sosyal medya gönderileri, hashtag'ler, marka etiketleri, indirim kodları ve yorumları inceleyerek beyan edilmemiş reklam anlaşmalarını tespit etmeye çalışacak. Bir ürünün sürekli paylaşılması veya aynı markayla tekrarlanan iş birlikleri de ticari faaliyet göstergesi olarak değerlendirilebilecek.

Ücretsiz ürünler de artık gelir sayılacak

Yeni uygulamaya göre yalnızca nakit ödemeler değil, reklam karşılığında ücretsiz verilen ürün ve hizmetler de vergilendirilecek.

Ücretsiz tatiller, cep telefonları, kıyafetler, kozmetik ürünleri ve benzeri tüm hediyeler ekonomik değeri olan gelir kapsamında değerlendirilecek. Bu tür ödemelerin de faturalandırılması ve vergi beyanına dahil edilmesi gerekecek. Sponsorluk gelirleri, reklam anlaşmaları, satış ortaklığı (affiliate marketing) gelirleri ile YouTube ve TikTok gibi platformlardan elde edilen kazançlar da denetim kapsamına girecek.

Sosyal medya paylaşımları delil olarak kullanılacak

Yunanistan'da alınan 1966/2026 sayılı karar doğrultusunda sosyal medya içerikleri resmî dijital delil kabul edilecek.

Vergi müfettişleri, paylaşımları banka hesapları, sözleşmeler ve e-posta kayıtlarıyla karşılaştırarak kayıt dışı gelir elde edilip edilmediğini araştıracak.

Influencer'lar işletme gibi değerlendirilecek

Yunanistan vergi mevzuatına göre influencer'lar ticari işletme statüsünde kabul ediliyor.

Bu nedenle vergi kaydı yaptırmaları, muhasebe kayıtlarını tutmaları, her gelir için fatura veya makbuz düzenlemeleri, myDATA sistemine bildirim yapmaları, gerekli durumlarda KDV hesaplamaları ve sosyal güvenlik primlerini ödemeleri gerekiyor.

Beyan etmeyenleri ağır cezalar bekliyor

Yunanistan vergi idaresi, dijital ekonomide kayıt dışılığı azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Yetkililer, kurallara uymayan influencer'ların yalnızca eksik vergileri ve gecikme zamlarını değil, yüksek idari para cezalarını da ödemek zorunda kalacağını belirtti.