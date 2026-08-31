Feribot faciası sonrası acılı bekleyiş sürüyor

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Girne’den Mersin’e doğru hareket eden ve 267 kişinin bulunduğu belirtilen yolcu feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişiden haber alınamadı. Kayıp yolcuların bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Yüzebilen yüzdü geldi, yüzemeyen...

Feribotta bulunan yolcuların yakınları ise Girne Limanı önünde toplandı. Kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen ailelerin endişeli bekleyişi gece boyunca sürdü.

Mahmut ve Mustafa Demir isimli iki yakınını beklediğini söyleyen Naif Ezer, kazanın ardından yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Sadece 1 arkadaşımız çıktı, ‘Burada kimse yardım etmedi’ dedi. Yüzebilen yüzdü geldi, yüzemeyen mahsur kaldı. Burada insanlar perişan halde. Bekliyoruz.”