Fermuar ithalatına korunma önlemi

ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Çin menşeli 9607.11 GTİP’li ‘dişleri adi metalden olanlar’ ve ‘diğerleri’ başlıklı fermuar ithalatına yönelik yürüttüğü nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamladı.

Soruşturma sonucunda, bu ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin devam etmesi kararlaştırıldı. Buna göre Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fermuar ithalatında kg başına 3 dolar tutarında dampinge karşı önlem alınmaya devam edilecek.