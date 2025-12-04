Ferrero'dan 140 milyon Euro'luk yatırım

Küresel çikolata ve şekerleme devi Ferrero, Ice Cream Factory Comaker (ICFC) adlı Alzira tesisine 140 milyon Euro'luk büyük bir yatırım planını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yatırım, fabrikanın Ferrero’nun Avrupa’daki dondurma ürünleri geliştirme ve üretim merkezi haline getirilmesini amaçlıyor. 2021 yılında Ferrero tarafından satın alınan ICFC, böylece grubun küresel üretim ekosistemine tamamen entegre edilecek.

Yeni üretim hatları

2030 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilecek yatırım; üretim kapasitesinin artırılmasını, ileri teknolojilerle süreçlerin modernize edilmesini ve kalite, verimlilik ile sürdürülebilirliğe yönelik yenilikleri kapsıyor. Yeni üretim hatları ile Nutella ve Kinder gibi Ferrero markalarının yanı sıra tarihi Camy dondurma markasının da geliştirilmesi hedefleniyor.

Diğer üretim merkezlerinde değişiklik yok

Yatırım planının en dikkat çekici adımlarından biri, Alzira tesisinde özel markalı (private label) üretimin 2026 yılı sonuna kadar tamamen sona erdirilmesi olacak. ICFC bugüne kadar İspanya, Almanya ve İngiltere’deki büyük perakendeciler için özel markalı dondurma üretimi yapıyordu. Ferrero, bu geçiş sürecinde mevcut sözleşmelerin korunacağını ve tedarikin aksatılmayacağını belirtti. Karar, yalnızca Alzira tesisini kapsıyor; grubun diğer dondurma üretim merkezlerinde değişiklik planlanmıyor.

Son yıllarda mali zorluklar yaşayan ICFC, son üç mali yılda toplam 28 milyon Euro'nun üzerinde zarar açıkladı. Mart 2024’te sona eren mali yılda satışlar 243 milyon Euro'ya ulaşmasına rağmen 6 milyon Euro zarar kaydedildi. Ferrero, yapılan yatırımla tesisin kârlılığını artırmayı ve dondurma segmentindeki büyümesini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.