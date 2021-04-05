Fesih yasağında işsizlik ödeneği alanlar arttı

Mehmet KAYA

İşçilerin işten çıkarılmasını yasaklayan düzenleme yürürlükte olmasına karşın, işsizlik ödeneği alan kişi sayısı 847 bin seviyesinden 1 milyonu geçti. Ücretli izne çıkarılanlara verilen nakdi ücret desteği ve işten çıkarılanlara yönelik işsizlik ödeneğini alanların sayısı 29 Mart itibariyle 3 milyon 529 bin 950 kişi oldu. Çalışamayan ve işini kaybeden bu iki ödeme kapsamındaki kişi sayısı ekim ayında 2 milyon 891 bin 748 kişiydi. Artış, yeni kapanma kararları öncesini kapsıyor.

Sosyal Koruma Kalkanı verileri düzenli açıklanan veriler arasında bulunmuyor. Bazı ara tarihlerde sonuçlar yayımlanıyor. Buna göre, son açıklanan veriye göre, 29 Mart 2021 itibariyle kısa çalışma ödeneği alan sayısı 3 milyon 764 bin, nakdi ücret desteği alan sayısı 2 milyon 508 bin ve işsizlik ödeneği alan sayısı 1 milyon 22 bin kişiye ulaştı.

DÜNYA’nın derlediği verilere göre, ekim ayından bu yana üretim-hizmetlerin dışında kalan çalışan sayısında sürekli artış görüldü. Buna karşılık fiili istihdamı korumaya yönelik uygulamalardan kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar diğerlerine kıyasla daha az artış gösterdi.

Nakdi ücret desteği alanlar

Salgın döneminde yasaya eklenen bir madde ile işverenin işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Sendikalar, bu düzenlemenin işçi üzerinde baskı oluşturduğu görüşüyle itiraz etti. Buna karşılık uygulama yürürlüğe girdi. Ekim ayından bu yana ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısında hızlı yükseliş gerçekleşti. Ekim ayında 2 milyon 45 bin kişi olan nakdi ücret desteği alanlar, 29 Mart’ta 2 milyon 507 bin kişi oldu. Sendikalar son dönemde bu maddenin kısa çalışmanın yerine geçmeye başladığını vurguluyor.

İşsizlik ödeneği alanların sayısı 1 milyonu geçti

İşçilerin işten çıkarılmasını yasaklayan düzenleme halen yürürlükte bulunuyor. Buna karşılık işten çıkarılanlardan şartları sağlayanlara bağlanan işsizlik ödeneği alan kişi sayısı 847 bin seviyesinden 1 milyonu geçti. Fesih yasağına rağmen işten çıkarılan kişi sayısının artışı dikkat çekti.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre bu dönemde firmalar kanuni boşluklardan yararlanarak şirket kapatma yoluyla işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Bu arada, istihdamı koruma yönündeki önemli teşviklerden normalleşme desteğinde açıklanan son üç veride herhangi bir değişiklik olmaması dikkat çekti. Bu destekten yararlanan sayısında artış olmaması verilerin derleme güçlüğünden kaynaklandığı vurgulandı.