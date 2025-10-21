Zeytin fiyatları ne kadar? Yeşil zeytinin fiyatı ne kadar? Siyah zeytinin fiyatı ne kadar?

Fethiye ve çevresinde çiftçiler, yıl boyunca büyük emek verdikleri zeytin ağaçlarından mahsullerini toplamaya başladı. Toplanan zeytinler, kalite ve türüne göre sınıflandırılarak tüccarlara satılıyor. Tüccarlar da bu ürünleri fabrikalara göndererek işlenmesini sağlıyor. Fethiye'den çıkan zeytinler, Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini alıyor. Fethiye'de zeytin ticareti yapan Turgut Can Kuzucu, siyah zeytinin kilosunun 50 ile 100 TL arasında, yeşil zeytinin kilosunun ise 40 ila 50 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

"Sezonumuz bereketli geçiyor"

Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkiinde zeytin ticareti yapan Turgut Can Kuzucu, sezonun bu yıl oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Allah'ın izniyle sezonumuz başladı. Siyah zeytin fiyatları tane ve kaliteye göre 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Yeşil zeytin ise 40 ila 50 TL arasında alım görüyor. Bazı özel çeşitlerin fiyatı ise 50 TL'nin de üzerine çıkabiliyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz, işlerimiz yolunda gidiyor" dedi.

Kuzucu, kaliteye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Zeytinler her akşamüstü Manisa'ya gönderiliyor, orada tek tek işleniyor ve yeniden sofralara satışa sunuluyor. Alımlar sırasında özellikle dikkat ettiğimiz noktalar ise siyah zeytinde buruşuk olmaması, yeşil zeytinde de tırmık izinin bulunmaması. Çiftçilerimizden bu konuda biraz daha özen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düzelmeye başladı, ürünler kaliteli"

Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nden zeytin satmaya gelen Mustafa Çankaya da bu yılın verimli geçtiğini söyleyerek, "Her sene bölgemden ürün getiriyorum. Şu an fiyatlar biraz düzelmeye başladı, önceden düşüktü ama şimdi yavaş yavaş artıyor. Ürünümüz de bu sene çok güzel ve verimli. Aynı zamanda zeytin budama ustasıyım, yıllardır bu işle uğraşıyorum, piyasayı yakından takip ediyorum. Orta boy zeytinlerde 1 kiloda 180-200 tane, küçüklerinde ise 250-280 tane civarında oluyor. Hem yeşil hem siyah zeytinimiz gayet güzel. Genel olarak memnunuz, inşallah fiyatlar da biraz daha dengeye oturur" ifadelerini kullandı.