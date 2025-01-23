Fiat ve Chrysler'ın sahibi otomotiv devi Stellantis'ten ABD’ye 5 milyarı doları aşan büyük yatırım

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Stellantis, ABD’de 5 milyar doları aşan bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Fiat ve Chrysler gibi popüler markaları bünyesinde barındıran şirketin bu yatırımı, ABD genelindeki çeşitli üretim tesislerini güçlendirmeyi ve iş gücüne istikrar sağlamayı hedefliyor.

Stellantis'in ABD operasyonlarından sorumlu başkanı Antonio Filosa, Çarşamba günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada, şirketin bu yatırımla hem üretim kapasitesini artıracağını hem de mevcut iş gücünü koruyarak yeni istihdam fırsatları yaratacağını belirtti. Ayrıca, Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından bu kararın açıklanması dikkat çekti.

John Elkann’ın görüşmede, Stellantis’in ABD’deki üretim altyapısını genişleteceğini ve şirketin büyük Amerikan iş gücü için istikrar sağlayacağını dile getirdiği öğrenildi. Bu açıklama, Trump yönetiminin, ABD’ye yatırım yapan şirketlere verdiği desteği artırmayı hedeflediği bir döneme denk geldi.

Küresel rekabet ve ABD'nin stratejik önemi

Stellantis’in bu hamlesi, küresel otomotiv sektöründeki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerinin piyasada yarattığı rekabet ve Avrupa’daki elektrikli araç satışlarındaki durgunluk, köklü otomobil üreticilerini yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. ABD Başkanı Trump, bu süreçte ithalata yönelik yeni gümrük tarifesi tehditleriyle tedarik zincirlerini etkileyebilecek bir ticaret savaşı riskine dikkat çekmişti.

Stellantis’in duyurduğu yatırımın, diğer otomobil üreticileri için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Şirketin yatırımları sayesinde ABD otomotiv sektörünün üretim kapasitesinin artırılması ve yerel iş gücünün desteklenmesi hedefleniyor.

Bu hamlenin, ABD'de yerli üretimin artırılması ve sektördeki belirsizliklerin giderilmesi adına kritik bir adım olduğu vurgulanıyor. Stellantis, detaylı yatırım planlarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.