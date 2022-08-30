Fibabank emekli promosyonu ne kadar?

Fibabanka emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Fibabanka emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 625 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

Fibabanka emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Fibabanka'dan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Fibabanka emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Fibabanka Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.