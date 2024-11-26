Fibabanka Genel Müdürü Mert: Kredilerde gevşeme yakın zamanda olmayacak
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, TCMB'den kredilerde gevşemenin yakın zamanda olmayacağı izlenimini aldıklarını belirterek, yüzde 2'nin üzerinde ek sıkılaştırma beklemediklerini açıkladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
CNBC-e yayınında toplantıya ilişkin konuşan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, TCMB'den kredilerde gevşemenin yakın zamanda olmayacağı izlenimini aldıklarını kaydederek, yüzde 2'nin üzerinde ek sıkılaştırma da beklemediklerini açıkladı.
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, selektif kredileri yönelik çalışmaların olduğunu ancak Merkez Bankası’nın bu konuda dikkatli yaklaşım sergilediğini söyledi.