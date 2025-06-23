Fiberde 4 milyar dolarlık sözleşme masada: Gözler yeniden Türk Telekom'da

Türkiye'nin fiber altyapı imtiyaz sözleşmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. CNBC-e'ye konuşan üst düzey resmi kaynaklara göre, yeni dönemde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir imtiyaz bedeli öngörülüyor. Aynı kaynaklar, sürecin sonunda imtiyaz hakkının büyük ihtimalle mevcut operatör Türk Telekom'a verileceğini ifade etti.

Başka operatör olasılığı gündeme gelmişti

Mevcut imtiyaz süresi 2026'da sona erecek olan Türk Telekom'un yerine başka bir oyuncunun geçme olasılığı da gündeme gelmişti. Ancak yetkililer, özellikle Turkcell'in talebine rağmen, Türk Telekom'la yola devam edilmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Sözleşme 20-25 yılı kapsayacak

Yeni imtiyaz sözleşmesinin kapsamına dair bilgiler de netleşmeye başladı. Yetkililer, önümüzdeki dönemde altyapı uzunluğu ve kalitesinin artırılmasının en büyük öncelik olacağını belirtti. Sözleşmenin 20 ila 25 yıl arasında bir süreyi kapsayacağı ve firmalara ciddi yatırım taahhütleri yükleyeceği belirtildi.

Turkcell CEO'su: 2,5 milyar doların üzerinde ödemeye hazırız

Daha önce Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, fiber altyapı konusunda iddialı olduklarını dile getirerek "2,5 milyar doların üzerinde ödeme yapmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan kaynaklar, Türksat'ın fiber bölümünün satışıyla ilgili herhangi bir planın bulunmadığını, kurumun mevcut yapısıyla faaliyetlerini sürdüreceğini aktardı.