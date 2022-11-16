Fikirtepe’de daire devri de mağduriyeti gidermedi

Leyla İLHAN

Kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de uzun zamandır tamamlanmayan projeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020 yılında devreye girdi. Bakanlık, 15 firmaya ait 22 projeyi tamamlamak için 8 milyar liralık bütçe ayırdı. İnşaatların sürdüğü bölgede bu sefer de projelerden daire satın alanlarla ilgili mağduriyet oluştu. Devirle birlikte bakanlık, arsa sahiplerini korurken, inşaatı başlamış projelerden parasını ödeyip müteahhitten daire satın alanların ise tapusu olmadığı için mağdur olduğu ifade ediliyor. Mağduriyetlerin engellenmesi için ödemesini belgeleyenlerin haklarının korunması gerektiği belirtilirken, Life Adası, Brooklyn Dream, Anka, Brooklyn Park ve Transform projelerinde mağduriyet oluştuğu aktarılıyor.

“Transform projesinde 200 mağdur oluştu”

Fikirtepe’de inşaat aşamasında müteahhitten gayrimenkul alıp mağdur olanlar arasında yer alanlardan biri de Cihan Özkal. Transform projesi mağduru olduğunu belirten Cihan Özkal, 2016 yılında satışa çıkan 2019’da tamamlanması beklenen projede, kat irtifak tapuları hazırlanmış, arsa sahiplerine ait 600, projeden daire satın alanlara ait 200 daire olduğunu belirterek, ayrıca projenin tamamlanması için projeye ortak olan firmanın aldığı söylenen 300 bağımsız bölüm bulunduğunu kaydetti. Transform Fikirtepe projesinden daire satın alan yüzlerce kişinin, iki müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Özkal, “İnşaatın gecikmesi nedeniyle almamız gereken kira bedellerinden mahrum kaldık. Devletin projeyi ele aldığını ve sözleşmenin resen feshedileceğini, oluşacak yeni durumda ise arsa sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik bir çözüm geliştirildi. Fakat, projeden daire satın alanların haklarının korunmasına yönelik bir çalışmanın olmadığını öğrendik” dedi. Bu şekilde alınacak bir kararın, tam kapsayıcı bir çözüm olmayacağı, projeden daire satın alanlar başta olmak üzere yeni mağduriyetler doğuracağını dile getiren Özkal, “Toprak sahipleri nasıl ki, proje yapılsın diye arsalarını müteahhite verdilerse, bizler de 40-50 yıllık birikimimizi veya bazılarımızda olduğu gibi sahip olduğumuz gayrimenkulü satarak bedelini verdik. Hali hazırda çok sayıda kirada oturanımız var. Bu nedenle sadece arsa sahiplerinin haklarının korunduğu bir yaklaşım çözüm olmaktan çok uzak. Devletimizin, tüm tarafl arı dikkate alarak arsa sahipleri ve projeden daire satın alanların mağduriyetlerinin birlikte giderileceği bir çözüm bulmasını talep ediyoruz” dedi.

Bakanlık tapu sahiplerini muhatap alıyor

Pana Yapı projesinde benzer sıkıntı olduğunu kaydeden Fikirtepe Platformu Başkanı Yasin Bektaş, “Fikirtepe’de yapılan satışlar var. Ancak Bakanlık kat irtifakı kurulmuş olsa bile mevcut tapuları iptal edip sadece arsa tapusu olan hak sahiplerini muhatap alıyor. Haldız İnşaat’ta da satış yapıldı. Fikirtepe’de bu şekilde davası süren projeler var. Çünkü burada Bakanlık tüketicilere projeden satış yapan inşaat şirketlerini muhatap gösteriyor. Sadece banka üzerinden bağlı kredi kullanan tüketicilerin banka üzerinden paralarını geri alma ihtimalleri yüksek. Bunu alan kişiler var” dedi. Bektaş, bu nedenle Haldız projesinden daire alan tüketicilerin bir an önce, proje Bakanlığa geçmeden Haldız İnşaat’ın mal varlıklarına tedbir amaçlı el koydurup, icra takibinde bulunması yada Bakanlık el koyduktan sonra tapunun geri verilmesi için tüketici davası açma önerisinde bulundu.

Daire alanlar mağdur edilmemeli

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projede zamanında tamamlanmayan projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasa gereği devreye girip ev sahiplerinin hakkını koruduğunu kaydeden Tüketici Dernekleri Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici Kanunu’na göre Kentsel Dönüşüm Kanunu’na göre olmayan projelerde, vatandaş kendi başına müteahhitle anlaşma yaptığında, kanuna göre vatandaşa teminat verilmesi gerekiyor. Ancak Tüketici Kanunu korumasından mahrum kalan, Kentsel Dönüşüm Yasası’na uygun yapılan projelerde Bakanlık arsa sahiplerine sahip çıkıyor, ancak müteahhidin satış yaptığı vatandaşlara da mutlaka sahip çıkılması gerekir. Aksi taktirde Evim Mağdurları gibi devlet eliyle oluşan sorun oluşur. Devlet daha sonra evim mağduriyetlerine çözüm üretti. Burada mutlaka arsa sahiplerinin yanı sıra müteahhitlere ödeme yapmış, belgeli alacaklı durumdaki kişilerde mağdur edilmemeli” dedi. Ağaoğlu, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projelerinden daire alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak başvuru yapıp, haklarını korumalarını önerdi.