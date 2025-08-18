File markette neden banka kartı geçmiyor, neden yasaklandı?

File market, ödeme politikasında değişikliğe gitti. File'de artık banka kartı ile alışveriş de yasaklandı. Tartışmaya neden olan bu uygulama sonrası konu hakkında bilgi almak isteyenler "File markette banka kartı neden yasaklandı" sorusunu yöneltiyor.

File markette neden banka kartı geçmiyor?

Şirketin bu uygulamaya neden geçtiği henüz bilinmiyor. Şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

Vatandaşlar banka kartı ile alışveriş yapmak istediğinde "Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir" uyarısı ile karşılaşıyor.