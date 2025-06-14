‘Filenin Sultanları’nın ana sponsoru Gratis oldu

Hayati ARIGAN

Sponsorluk için düzenlenen imza töreni Gra­tis’in ev sahipliğinde TVF Baş­kanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları ve Gratis yönetici­lerinin katılımıyla gerçekleşti­rildi. Sponsorlukların Türk vo­leybolu için kıymetli olduğunu söyleyen TFV Başkanı Meh­met Akif Üstündağ, “Özellik­le Gratis gibi kadın gücüne ve kadın istihdamına önem veren bir marka ile yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliği­mizin başarı getirmesini diliyo­ruz” dedi.

Gratis Çoklu Kanal Satış Ge­nel Müdürü Yardımcısı Sayın Aykut Teğirci ise “3 yıl sürecek olan bu sponsorluk anlaşması ile en önemlisi gelecek nesille­ri spora motive ederek, onları desteklemek için var gücümüz ile çalışacağız” diye konuştu. Sponsorluk süresince kadın­lara değer katma vizyonuyla iş birliğini farklı projelerle de des­tekleyecek olan Gratis, bu bir­likteliğe yalnızca sponsorluk olarak değil kadın gücü odak­lı yaklaşıyor. Gelecek nesille­rin ilhamla spora yönelmesi bu güçlü ortaklığın hedefleri ara­sında yer alıyor.