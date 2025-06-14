‘Filenin Sultanları’nın ana sponsoru Gratis oldu
Gratis, Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) ile iş birliğine giderek Kadın Voleybol Milli Takımlarının 3 yıllık ana sponsoru oldu.
Hayati ARIGAN
Sponsorluk için düzenlenen imza töreni Gratis’in ev sahipliğinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları ve Gratis yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sponsorlukların Türk voleybolu için kıymetli olduğunu söyleyen TFV Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Özellikle Gratis gibi kadın gücüne ve kadın istihdamına önem veren bir marka ile yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizin başarı getirmesini diliyoruz” dedi.
Gratis Çoklu Kanal Satış Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Aykut Teğirci ise “3 yıl sürecek olan bu sponsorluk anlaşması ile en önemlisi gelecek nesilleri spora motive ederek, onları desteklemek için var gücümüz ile çalışacağız” diye konuştu. Sponsorluk süresince kadınlara değer katma vizyonuyla iş birliğini farklı projelerle de destekleyecek olan Gratis, bu birlikteliğe yalnızca sponsorluk olarak değil kadın gücü odaklı yaklaşıyor. Gelecek nesillerin ilhamla spora yönelmesi bu güçlü ortaklığın hedefleri arasında yer alıyor.