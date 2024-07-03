Filmaşin ithalatı yeni tarife kontenjanı açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve filmaşin ithalatını korumaya yönelik önlemler kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, gelişme yolunda ülkelere yönelik tahsis edilecek tarife kontenjanı miktarı ilan edildi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı, önlemin birinci döneminde 11 bin 299 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 22 bin 599 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığının internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı da 200 tonu geçemeyecek.