Filoyu büyüten AJet'ten sermaye artırımı
Birkaç gün önce filosuna 9 uçak daha katan, havayolu şirketi AJet'te sermaye artırımına gidildi.
THY (THYAO), yüzde 100 bağlı ortaklığı AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin sermayesinin şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar TL artırıldığını açıkladı.
Filosuna 9 uçak daha kattı
Filosunda 85 uçağı bulanan AJet 4 gün önce de, SunExpress'ten 9 uçak daha kiraladığını açıklamıştı.
Kiralanan Boeing 737- 800 tipi uçakların kış döneminde hizmet vereceği öğrenildi.
Günlük 400 sefer
Yurt içinde 41, yurt dışında 32 ülke ve 95 noktada uçuş ağı bulunan AJet, günlük ortalama 400 ila 450 arasında sefer düzenliyor.
31 Mart’ta "AJet" adı altında ilk uçuşunu yapan Türkiye’nin genç hava yolu firması, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100’ün üzerine çıkarmayı planlıyor.