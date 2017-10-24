Filyos'ta yapılan değişiklik davaları konusuz bırakır

24 Ekim 2017

Ercan ÜSLÜ

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alan Filyos Endüstri Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre toplam 597 hektarlık bölgenin içinde yer alan liman alanının sınırları değiştirildi. Alınan yeni kararın bölgede önemli bir değişikliğe neden olmamakla birlikte daha önce başlatılan hukuki süreçler açısından da önemli olduğuna dikkat çeken TEMA Vakfı Hukuk Danışmanı Av. Ömer Aykul, Endüstri Bölgesinde yapılan değişiklik daha önce Bakanlar Kurulu kararına yönelik açılan davaları da konusuz bıraktığını belirterek, "Yeni bir idari işlem olarak önceki idari işlemleri yürürlükten kaldırmaktadır" dedi.

Tema Vakfı, Filyos Endüstri Bölgesine karşı iki ayrı dava açtı. İlk davada yürütmeyi durdurma kararı verilirken, bir önceki Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin açılan dava ise hala devam ediyor.

"Uluslararası sözleşmelerle korunuyor"

Zonguldak'ta beş yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini dile getiren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Filyos deltasının endüstri bölgesi için doğru yer olup olmadığının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Filyos'un, koyları, kumsalları, doğal ormanları ve zengin bitki örtüsü ile sadece ulusal değil uluslararası ölçekte de öneme sahip bir bölge olduğunun altını çizdi.

Ataç, "Filyos Nehri'nden Amasra'ya kadar olan sahil kesiminde, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamınca koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri yaşamaktadır. Aynı zamanda bu bölge ‘Amasra Önemli Kuş Alanı' ve ‘Amasra Kıyıları Önemli Doğa Alanı' sınırları içerisinde yer almaktadır. Yine taraf olduğumuz Ramsar Sözleşmesi kapsamında tüm sulak alanlar koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Filyos Nehir ağzına yakın olan bölgenin, balık üretimine çok uygun su derinliğine ve nehirden gelen besin nedeniyle balık üretimi için uygun koşullara sahip olduğu bilinmektedir" şeklinde konuştu.

Tarım ve turizm potansiyeline sahip

Filyos Nehri boyunca, binlerce yıldır alüvyonlarla zenginleşen verimli toprakların, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli tarım arazilerini oluşturduğunu da söyleyen Ataç, "Bu bölge deniz yaşamı açısından da zengindir. Nehir ağzına yakın olan bölgenin, su derinliği ve besin kaynakları sayesinde balık üretimi için uygun koşullara sahip olduğu bilinmektedir. Filyos, sahip olduğu tüm bu doğal ve kültürel değerlere, gıda ve tarımsal açıdan öneme, ayrıca turizm potansiyeline rağmen, sanayi bölgesine dönüştürülmek isteniyor. Bu alanların korunması gerekmektedir. Ayrıca Zonguldak ili, kirlilik açısından uluslararası alanda da gözetim altındadır. Bu kadar kritik seviyelere çıkan hava kirliliğinin deniz ekosistemi üzerine etkileri de değerlendirilmemektedir" diye konuştu.

"İşsizliğin çaresi kirli yatırım olmamalı"

"Burada kirliliği artıracak daha fazla yatırım istemiyoruz" diyen TEMA Vakfı Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan ise, şunları söyledi:

"Zonguldak bir sanayi ve kömür şehri. Yine termik santrallerin olduğu ve çevre kirliliği sıkıntılarının yaşandığı bir şehir haline dönüştü. Filyos bölgesi aslında uzun yıllar akarsuyun taşıdığı alüvyonlarla zengin ve bereketli bir toprağa sahip. Yine bu bölgede ormanlar ve kuş cenneti var. Antik kentiyle ve doğal yapısıyla turizm potansiyeline sahip. Ancak bu bölge Endüstri Bölgesi ve Serbest Bölge ilan edildi. İşsizliğin çaresi bu kirli yatırımlar olmamalı. Burada daha fazla kirliliği artıracak yatırım istemiyoruz. Bakanlık, buradaki yatırıma izin verirken gelip bölgede incele yapmalı. İlla yatırım yapılacaksa bölgeye uygun tarım alanında yapılmalı."