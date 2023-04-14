Finalin İstanbul’a getirisi 150 milyon Euro

Emre ERGÜL

Finansal futbolun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki final maçı 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak. 200 ülkede canlı yayınlanacak final, 2005’te olduğu gibi 76 bin 100 koltuk kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Çeyrek final maçlarının ilki geçen hafta oynandı, rövanş maçları da haftaya oynanacak. Yarı final maçları 9 ve 16 Mayıs’ta oynanacak. Spor otoriteleri, finalde bir İtalyan takımı ile İngiliz Machester City ya da İspanyol Real Madrid’in karşılaşabileceği yönünde tahminler yaparken; biz de işin ekonomik tarafını merak ettik ve spor ekonomisti Tuğrul Akşar’a finalin İstanbul’a yapacağı finansal katkıyı sorduk.

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki koltuk sayısı 76 bin 100… Bunun 16 bini UEFA, sponsorlar ve Türkiye Futbol Federasyonu’na ayrılıyor. “İstanbul’a 60 bin taraftarın 4 günlük turizm paketiyle geleceğini düşünmek gerekir” diye söze başlayan Akşar, 2005’teki Liverpool-Milan finalini hatırlattı: “Yaptığımız hesaplamalara göre, İtalyanlar o dönem günlük 400, İngilizler de 350 euro harcamıştı. Bugün bu rakamın 500 euro olacağını düşünüyoruz. Yani bir taraftar günde 500’den 4 günde ortalama İstanbul’da 2 bin euro harcayacaktır.”

Bu hesapla 60 bin taraftarın günde 30 milyon euro, 4 günde de 120 milyon euro harcayacağına ulaşan Akşar, uçak biletlerinden de 7-8 milyon euroluk bir gelirin olacağını söyledi.

Futbol ekonomisi üzerine bir de internet sitesinin sahibi olan Akşar, “Futbolseverler, İstanbul’da yapacakları alışverişlerle 20 milyon euro da esnafa bırakacaktır. Açıkça söyleyeyim, Kapalıçarşı bayram yapacak. Toplamda Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’a 150 milyon euro bırakacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi, 2.5 milyar euroluk bütçesiyle dev bir organizasyon. Yayın ve bilet gelirlerinin direkt UEFA’ya kaldığı organizasyonda UEFA finallere ev sahipliği yapan kentlere bir destek ücreti ödüyor. İstanbul’a UEFA’dan gelecek para henüz bilinmiyor.

Madalyonun bir de diğer tarafı var… Akşar, “Bu tip organizasyonlar kentleri zor duruma sokuyor. Bir anda 60 bin taraftar İstanbul’a gelecek, ulaşımda aksamalar olacak. Bu tip organizasyonlar en çok normal turisti kaçırıyor. O dört günde normal turist, İstanbul’da olmak istemeyecektir."

O gece Burna Boy sahne alacak

Grammy ödüllü Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, 10 Haziran’daki ŞL finalinde maç öncesindeki “Başlama Vuruşu Şovu”nda sahne alacak. Tüm dünyada liste başı olan “Last Last” ve “It’s Plenty” gibi şarkıların sahibi olan Burna Boy, haberi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Twitter sayfasında yayınlanan videosunda “Herkese selam! UEFA Şampiyonlar Ligi finali başlangıç şovunda sahne alacağım. Hadi, gidelim!” sözleriyle duyurdu.

Türkiye’ye özel final topu

Adidas, final için özel tasarladığı resmi maç topu UCL Pro Ball İstanbul’u tanıttı. Top, ev sahibi İstanbul'un kültüründen ve futbol tarihinden ikonik izler taşırken, 2005 finalinin ruhunu da yansıtıyor. Koyu mavi arka plan rekabeti; altın motifler şehrin kadim tarihini ve kültürünü; gümüş detaylar da UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı temsil ediyor. İkonik beyaz yıldızların her biri, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprüleri simgelerken, yıldızların dışındaki mavi ve turuncu çizgiler her iki kıtayı temsil ediyor.