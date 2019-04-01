Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı

01 Nisan 2019

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) yeni bir başarıya imza attı. Gazete, dijitalde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak 1 milyon dijital aboneye ulaştı.

2015 yılında Japon Nikkei tarafından Pearson'dan satın alınmasından bu yana gelir ve kâr artışını sürdüğünü belirttiği açıklamasında FT, 1 milyon ‘paralı’ aboneye ulaştığını duyurdu.

FT, dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri. Gazete, 2002 yılında online okuyucularını 'paywall' yani içeriklere ücret ödeyerek erişmeye dayalı sistemle tanıştırdı.

2011 yılında FT'yi New York Times takip etmiş ve Amerikan kuruluş kasım ayı itibariyle 3 milyondan fazlası dijital olmak üzere 4 milyonun üzerinde aboneye ulaştığını duyurmuştu.

FT'nin dijital aboneleri, tirajının dörtte üçünden fazlasını oluşturuyor. Yazılı basında pembe sayfalarıyla yar alan gazete kârının artmaya devam ettiğini belirtiyor.

FT 2007 yılında okuyucularını kademeli bir abonelik sistemiyle tanıştırmıştı. Bu model çerçevesinde okuyucu belli sayıda FT içeriğine erişebilmek için kayıt oluyor ve bu sayısının üzerine çıkarsa ücretlendiriliyordu. 2015'de ise 'Premium' abonelik modeli getirildi. FT'nin faaliyet kârı 2018'de 25 milyon pound (33 milyon $) ve faaliyet geliri 383 milyon sterlin oldu.