Finans devinden piyasalara uyarı: Eski riskler geri dönüyor

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Pimco Yatırım Direktörü Ivascyn, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, şirketin uzun yıllardır ciddi bir endişe kaynağı olarak görmediği bazı eğilimleri artık yakından takip etmeye başladığını söyledi.

Ivascyn, “Bugün sistemik riskler görmüyor olsak da, finans mühendisliğinin hızının önümüzdeki birkaç yıl boyunca izlenmesi gereken bir noktaya doğru hızlandığını görmeye başlıyoruz” dedi.

Kredi notlarına yönelik eleştiri

Ivascyn, derecelendirme kuruluşlarının garantiler ve koşullu garantiler gibi koruyucu unsurlara aşırı önem vererek yapılandırılmış menkul kıymetlere olması gerekenden daha yüksek kredi notları verebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Bu durumun, küresel finans krizinden önce görülen uygulamaları hatırlattığını belirten Ivascyn, “İnsanlar eski oyun kitaplarının tozunu alıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve enerji yatırımları etkili oluyor

Pimco'nun yatırım direktörü, yapay zeka ve enerji altyapısına yönelik yatırımların finansmanı için artan sermaye ihtiyacının, riskli borçların yatırım yapılabilir seviyedeki menkul kıymetlere dönüştürülmesine yönelik girişimleri artıracağını söyledi.

Ivascyn, “Mümkün olduğunca fazla yatırım notu seviyesinde risk yaratma konusunda yukarıdan aşağıya doğru güçlü bir istek var ve bu işlemler karmaşıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kaldıraçlı ETF'lere dikkat çekti

Ivascyn ayrıca, bazı varlıkların günlük performansına iki ya da üç kat oranında maruz kalınmasına imkan veren kaldıraçlı borsa yatırım fonlarının (ETF) giderek yaygınlaştığını belirtti.

Bu alandaki gelişmelere ilişkin uyarıda bulunan Ivascyn, “Bu tür işlemler, daha esrarengiz teminatlarla çok, çok agresif bir hızda ortaya çıkıyor” dedi.

Toplam büyüklüğün henüz kaygı verici seviyede olmadığını ifade eden Ivascyn, “Toplam büyüklük henüz endişe verici değil, ancak kesinlikle çok daha agresif bir yönelime ve bu yapıların bazılarını normalleştirme girişimine doğru bir dönüş olduğu hissediliyor” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.