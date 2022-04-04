Finans devleri Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye'de enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıkmasının ardından uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.

Goldman Sachs, enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 65'in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Kuruluş Mayıs ve Haziran aylarında ise yüzde 67,0 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti. Goldman daha önce zirvenin yüzde 60'ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu.

JPMorgan ise enflasyonun yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı. JPMorgan geçen ay enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 40,2'ye yükseltmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) bugün enflasyonu yıllık yüzde 61,14 seviyesinde açıkladı.