Finans dünyasının konuştuğu hata: 1,1 milyar dolarlık talep buhar oldu

Dünyanın en büyük halka arzlarından biri olarak tarihe geçen SpaceX halka arzı, Güney Kore'nin en büyük aracı kurumlarından Mirae Asset Securities için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.

Finans devi müşterilerinden gelen 1,1 milyar dolarlık talebe rağmen basit bir iletişim hatası nedeniyle halka arzdan tek bir hisse bile aladı. Konuya yakın kaynaklara göre sorun, halka arz sürecinin erken aşamalarında yatırımcı ilgisinin nasıl bildirileceği konusunda yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandı.

Ön talep değerlendirmesi yanlış anlaşıldı

Halka arzı yöneten yatırım bankaları, mayıs ayında aracı kurumlardan yatırımcıların ne kadar talep gösterebileceğine ilişkin ön bilgi istedi. Bu aşamanın amacı, halka arza olan ilgiyi ölçmekti ve gönderilen ön talep resmi sipariş olarak kabul edilmiyordu.

Ancak Mirae, müşterilerinden topladığı bu ön taleplerin artık kesinleşmiş emirler olduğunu düşündü ve toplanan talepleri nihai sipariş olarak kabul ederek ek bir işlem yapmadı.

Halka arzı yöneten bankalar ise bunları sadece ön talep olarak değerlendirirken, gerçek ve bağlayıcı emirlerin haziran ayında yapılan ayrı bir çağrının ardından yeniden iletilmesini bekliyordu.

1,1 milyar dolarlık talep emir defterine giremedi

Mirae bu ikinci aşamada yeni bir emir göndermeyince, halka arzı yöneten bankalar Güney Koreli aracı kurumun herhangi bir sipariş vermediği sonucuna vardı. Bunun sonucunda da şirkete halka arzdan tek bir hisse bile tahsis edilmedi. Kaynaklara göre yaklaşık 1,1 milyar doları aşan Güney Kore yatırımcı talebi bu basit anlaşmazlık sonucu emir defterine hiç giremedi.

Şirket içinde "Proje Apex" adı verilen süreçte yaşanan bu iletişim kopukluğu, sorunsuz ilerleyen dev halka arzın en dikkat çekici sorunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 86 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan işlem, karmaşık yapısına ve sıkışık takvimine rağmen yatırımcılar tarafından başarılı bir organizasyon olarak değerlendirilmişti.

Halka arzın lider kuruluşları olan Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup konu hakkında yorum yapmazken, SpaceX de yapılan açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Aracı kuruma soruşturma

Mirae yönetimi ise müşterilerine gönderdiği mesajda yaşanan durum nedeniyle özür diledi. Şirket yöneticileri, yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek amacıyla süreçlerin gözden geçirileceğini ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni önlemler alınacağını açıkladı. Güney Kore'nin finansal düzenleyicileri de olaya ilişkin inceleme başlattı.

Aslında Mirae, Elon Musk'ın şirketlerine yaptığı erken dönem yatırımlarla SpaceX halka arzına katılabilecek sınırlı sayıdaki yabancı aracı kurumdan biri olma avantajı ve büyük talep toplayabilecek güçlü bir müşteri ağına sahipti. Ancak tüm bu avantajlara rağmen yaşanan tek bir iletişim hatası, milyarlarca dolarlık yatırım talebinin sistem dışında kalmasına neden oldu.