Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını açıkladı,

Toplantıda, Türkiye ve dünya genelindeki makroekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; toplantıda jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarının daha da güçleneceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, özellikle finansal piyasaların dayanıklılığının artırılmasına yönelik politikaların önemi vurgulandı.

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, ticari ve bireysel kredilerdeki son gelişmeler de analiz edildi. Ayrıca sermaye ve para piyasalarındaki son dönem gelişmeleri ve görünüme yönelik istişarelerde de bulunuldu.

Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir bir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül yaklaşımla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.