Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek önderliğinde toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin ve dünyanın makroekonomik görünümü ele alındı; bu görünümün finansal sektöre yansımaları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Kredi ve kart yapılandırmaları gündemde

Komitede, tüketici kredileri ve kredi kartı yapılandırmalarına yönelik bugüne kadar atılan adımlar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde atılabilecek ilave adımlar da gündeme alındı.

Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönemdeki büyüme eğiliminin finansal sistem üzerindeki etkileri de istişare edildi.

“Finansal istikrar için bütüncül yaklaşım”

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.”

Finansal İstikrar Komitesi’nin, ekonomi politikalarının koordinasyonu ve finansal sistemin dirençliliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.