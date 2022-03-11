Finansal İstikrar Komitesi, savaşın finansal sisteme yansımalarını ele aldı

ANKARA (DÜNYA)

Açıklamada, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verildiği belirtilerek, TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Açıklamanın son bölümünde “Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir” ifadeleri kullandı.