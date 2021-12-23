Finansal İstikrar Komitesi TL’nin korunmasını görüştü

ANKARA (DÜNYA)



Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye’deki finansal piyasalara etkisi ele alındı.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



“Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır”

Ayrıca, TL’nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusunun da yapıldığı bildirildi.