Finansal İstikrar Komitesi toplandı: POS işlemleri ve fon piyasası mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, küresel ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünüm ele alınırken finansal piyasalardaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasına göre komite, POS cihazları ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımı konusunda alınabilecek tedbirleri masaya yatırdı.

Açıklamada, serbest fonlar ve para piyasası fonlarında son dönemde yaşanan hareketlerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiği ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileri ile alınabilecek makro ihtiyati tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması için bütüncül yaklaşım çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.