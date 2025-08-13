Finansal İstikrar Komitesi’nden büyüme ve bankacılık değerlendirmesi

Finansal İstikrar Komitesi, makroekonomik görünüm, reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının mevcut durumu analiz edilirken, uygulamanın geleceğine ilişkin senaryolar da istişare edildi.

Açıklamada, “Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir” ifadesine yer verildi.