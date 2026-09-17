Finansal İstikrar Komitesi'nden yazılı açıklama geldi: Yapısal risk yok, tedbirler uygulanacak

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Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantının ardından sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Komite, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bünyesindeki bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını bildirdi.

"Yapısal bir risk bulunmuyor"

17 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı. Yapılan değerlendirmede, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir" denildi.

Likidite sıkışıklığı için tedbir alınacak

Komite, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri de değerlendirdi.

Gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından hızla uygulamaya konulacağı belirtilen açıklamada, "Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Piyasa bozucu eylemlere karşı denetim mesajı

Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasa bozucu eylemlere karşı düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kullanmaya devam edeceği de belirtildi.

Komite, "Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları istenirken, Finansal İstikrar Komitesi'nin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceği ifade edildi.

TCMB'den TL likiditesine 3 yeni adım geldi

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından TL likiditesine yönelik üç yeni adım açıkladı. Buna göre, haftalık repo fonlaması artırılacak, bankaların borçlanma limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları düşürülecek.