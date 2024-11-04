Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 428 milyon dolar, yükümlülükleri de 8 milyar 189 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 7 milyar 761 milyon dolar artarak 130 milyar 120 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 403 milyon dolar ve 40 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 529 milyon dolar ve 341 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise ağustosta temmuza göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5 milyar 695 milyon dolar ve 2 milyar 768 milyon dolar artarken, ithalat borçları 274 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ağustos 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2024 dönemine göre 3 milyar 243 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar 452 milyon dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 314 milyon dolar, uzun vadeli krediler 2 milyar 180 milyon dolar artış kaydetti.

Ağustos döneminde kısa vadeli varlıklar 136 milyar 748 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 107 milyar 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 29 milyar 570 milyon doları olurken, Temmuz 2024 dönemine göre 3 milyar 658 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.