Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 Kasım'da önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 517 milyon dolar azalırken yükümlülükleri 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 4 milyar 631 milyon dolar artarak 186 milyar 673 milyon dolara yükseldi.

Kasım 2025 döneminde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 948 milyon dolar, 630 milyon dolar ve 69 milyon dolar artarken yurt içi bankalardaki mevduat ile ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 240 milyon dolar ve 924 milyon dolar azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak toplam varlıklar 1 milyar 517 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 599 milyon dolar, 1 milyar 316 milyon dolar ve 451 milyon dolar artarken ithalat borçları 251 milyon dolar azaldı. Böylece toplam yükümlülükler 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Ekim 2025'e göre sırasıyla 80 milyon dolar ve 371 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 289 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 59 milyon dolar arttı. Kasım 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 139 milyar 939 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 133 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 6 milyar 920 milyon dolar olurken bu tutar Ekim 2025 dönemine kıyasla 3 milyar 795 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.