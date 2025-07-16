Finansal kiralama şirketleri 5 ayda 10,2 milyar TL net kâr açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin mali verilerini açıkladı.

Kurumun veritabanındaki 16 Temmuz 2025 tarihli verilerine göre, finansal kiralama şirketleri bu dönemde 10 milyar 184 milyon TL net kâr elde etti.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, finansal kiralama sektörüne dair şu veriler paylaşıldı:

Aktif büyüklüğü: 401 milyar 440 milyon TL

Finansal kiralama alacakları: 279 milyar 789 milyon TL

Takipteki alacaklar: 7 milyar 355 milyon TL

Dönem net kârı: 10 milyar 184 milyon TL

Özkaynaklar: 77 milyar 143 milyon TL

Faktoring sektörüne ait aynı döneme ilişkin veriler ise şöyle:

Aktif büyüklüğü: 361 milyar 714 milyon TL

Faktoring alacakları: 326 milyar 579 milyon TL

Takipteki alacaklar: 6 milyar 670 milyon TL

Dönem net kârı: 12 milyar 144 milyon TL

Özkaynaklar: 71 milyar 491 milyon TL

Tüketici finansmanı şirketleri de 2025’in ilk 5 ayında şu performansı gösterdi:

Aktif büyüklüğü: 240 milyar 720 milyon TL

Finansman kredisi alacakları: 207 milyar 181 milyon TL

Takipteki alacaklar: 4 milyar 416 milyon TL

Dönem net kârı: 5 milyar 365 milyon TL

Özkaynaklar: 33 milyar 426 milyon TL

Açıklanan veriler, finansal hizmet sağlayıcıların 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyarken, özellikle aktif büyüklükler ve kârlılık kalemlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığı görüldü.