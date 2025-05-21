Finansal koşulların ekonomik aktivite üzerindeki daraltıcı etkisi arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (BFRC) Finansal Koşullar Endeksi'ne (FKE) ilişkin yeni raporu yayımlandı.

Endeks nisan ayında sıkılaşma bölgesine geçti

Raporda TCMB’nin faiz indirimleriyle birlikte 2025’in ilk çeyreğinde nötr seviyenin üzerine çıkan BFRC Finansal Koşullar Endeksi'nin (FKE), mart ayının ikinci yarısından itibaren artan yurt içi ve yurt dışı belirsizlikler nedeniyle nisan ayında gerileyerek yeniden sıkılaştırıcı bölgeye geçtiği belirtildi. Finansal koşulların mayıs ayında da sıkılaşmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Mayıs ayında risk priminin, reel hisse senedi getirisinin, reel kredi faizlerinin ve reel tahvil faizlerinin sıkılaştırıcı katkısının devam ettiğine işaret edilen raporda, buna karşın reel efektif kurun ve getiri eğrisi eğiminin destekleyici katkısının zayıfladığı, portföy akımlarının destekleyici katkısının ise sonlandığı ifade edildi.

Finansal koşullardaki sıkılaşma arttı

Enflasyon beklentilerinde gözlenen kısmi bozulmanın da reel varlık fiyatlarını düşürerek finansal koşullardaki sıkılaşmayı artırdığı belirtildi.

Raporda endeksin daha önce sıkılaştırıcı bölgeye geçtiğinde (2023’ün son çeyreği) Türkiye ekonomisi potansiyelinin üzerinde büyüdüğü kaydedilirken, iç talebin güçlü, dış talebin ise görece daha yüksek olduğu hatırlatıldı.

Yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi daha fazla olacak

Mevcut sıkılaşmanın, iç ve dış talebin zayıfladığı, çıktı açığının negatif olduğu bir dönemde gerçekleştiğine işaret edilen raporda bu sıkılaşmanın üretim, tüketim ve yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla olacağı değerlendirildi.

Raporda, gelişmelerin ekonomideki enflasyonist baskıları azaltacak ve dezenflasyon sürecine destek verecek yönde olsa da, iç ve dış belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, ekonomi politikaları oluşturulurken makro-finansal risklerin etkin yönetiminin daha da önem kazandığu vrugulandı.

Finansal koşulların ekonomideki daraltıcı etkisi yükseldi

BFRC Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış ise endekse ilişkin raporu, "Bir başka deyişle, finansal koşulların ekonomik aktivite üzerindeki daraltıcı etkisi yükseldi" notuyla paylaştı.