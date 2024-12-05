Finansal sektör için yeni düzenleme! BDDK: 2025'te bankalar için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

BDDK'nın yayımladığı 11021 sayılı karar uyarınca, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamaları yapılmayacak.

Enflasyon muhasebesi, işletmelerin yüksek enflasyon ortamında mali tablolarını daha doğru yansıtmalarına olanak sağlayan bir uygulama olarak biliniyor. Ancak, BDDK'nın 2025 için almış olduğu bu karar, finansal sektörün bu yıl uygulayacağı muhasebe yöntemlerini değiştirecek.