Finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun yok

TBMM Plan ve Bütçe Ko­misyonu’nda Merkez Ban­kası’nın faaliyetleri ve para politikası hakkında sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, fi­nansal piyasalardaki gelişmele­re ilişkin değerlendirmelerde bu­lundu. Karahan, kıymetli maden fiyatlarındaki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle Türk lirası varlıkların payında dalga­lanmalar yaşandığını belirterek, sıkı para politikası duruşu ve des­tekleyici makroihtiyati araçların yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili ol­duğunu ifade etti.

Karahan, atılan adımlar neticesinde fon piyasa­sının genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olma­dığını söyledi. Meclis Plan ve Büt­çe Komisyonu’nda sunum yapan Karahan’a milletvekilleri ağırlıklı olarak fonlara ilişkin sorular yö­neltti. Bankaların likiditeye erişi­mini kolaylaştırmak için, “Repo ihale tutarlarını artırdık. Banka­ların borç alabilme limitlerini 10 kat artırdık. Teminat olarak kulla­nılan TÜFE'ye endeksli kıymetle­rin ve YP cinsi teminatların iskon­to oranlarını yüzde 10'a düşürdük.

Bankaların TL zorunlu karşılık­larda bloke tesis oranlarını düşür­dük” dedi. Karahan, “Sorunun tas­fiye kapsamında olmayan PPF’le­re yayılmasını engellemek için ise; TLREF kaynaklı bir risk oluşma­ması için tahvil alımlarımızı hız­landırdık. Önümüzdeki dönemde de piyasa koşullarına göre gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Snırlı bir alanında ve tekil bazı fonlarda oynaklık gözlendi

“TL tercihinin de eylül öncesi Türk lirası payı ile uyumlu oldu­ğunu, bu doğrultuda TL payının yatay seyrettiğini görüyoruz. Bu görünüm yürüttüğümüz sıkı pa­ra politikasının önemli bir kaza­nımı olarak karşımızda duruyor” değerlendirmesi yapan Karahan, şunları söyledi: “Piyasaların göre­ce sınırlı bir alanında ve tekil bazı fonlar kaynaklı oynaklık gözlen­di. Biz bu konuya temelde finan­sal istikrar açısından bakıyoruz. Böyle baktığımızda da iki önce­lik ortaya çıkıyor.

Birincisi TL’ye talebin devam etmesi, ikincisi ise tekil fonlarda görülen sorunun finansal sistemin geneline yayıl­masına engel olmak. Bu öncelik­ler finansal istikrar için olduğu kadar fiyat istikrarı hedefi açısın­dan da önemli. Merkez Bankaları­nın fiyat istikrarı hedefine odak­lanabilmelerinin bir ön koşulu fi­nansal sistemin olağan akışında, sağlıklı bir şekilde işlemesi. Aynı şekilde, fiyat istikrarını tesis et­mek de finansal istikrarı koruma­nın ayrılmaz bir parçası.”

Karahan, son dönemde para pi­yasası ve benzeri fonlardan çıkış­lar yaşandığını, ancak bu paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiği­ni de aktardı. Özellikle ikinci çey­rekten itibaren TL mevduatına gi­rişlerin hızlandığını belirten Ka­rahan, TL mevduatının payının yüzde 61’in üzerine yükseldiğini söyledi. Karahan, sıkı para politi­kasıyla birlikte bireysel yatırım­cının Türk lirasına olan ilgisinin sürdüğünü ifade etti.

Bireysel yatırımcı döviz ve kıymetli maden satıyor

Karahan, bireysel yatırımcıların portföy tercihlerine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının sür­düğünü belirten Karahan, TL ter­cihinin finansal piyasalardaki son gelişmelere rağmen korunduğunu söyledi.

Karahan, sermaye piya­salarının bir diğer önemli unsuru olan tahvil piyasasındaki gelişme­lere de değindi. Önceki Komisyon sunumundan bu yana geçen dö­nemde kısa vadeli tahvillere yöne­lik artan ilgiyle birlikte getiri eğ­risinin kısa ucunun gerilediğini belirten Karahan, orta ve uzun va­delerde ise hafif yükseliş görüldü­ğünü ifade etti. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar­da yaşanan gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını kaydetti.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşa devam

Karahan, arz yönlü baskıların hafiflemesiyle dezenflasyon sü­recinin yeniden ivme kazanma­sını beklediklerini ifade ederek, fiyat istikrarı sağlanana kadar ge­rekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini kay­detti. Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,7 olarak gerçekleştiğini belirten Karahan, şubat ayı sonunda başlayan jeo­politik gelişmelerin başta ener­ji olmak üzere arz yönlü baskılar yaratarak dezenflasyon sürecini yavaşlattığını ifade etti.

Ana para ve enflasyon farkı ödenecek

AK Parti'nin fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesine yönelik yasal düzenleme hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 10 maddelik kanun teklifinin kısa sürede TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte, fonların tasfiyesi ile yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenlemeler yer alacak. Fon soruşturmasından etkilenen toplam yatırımcı sayısı 455 bin 578. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor.

TBMM’ye sunulacak düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor. Buna göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

Elde edilen kaynağın yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılması öngörülüyor. Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, serbest piyasa fonlarına ilişkin hesaplama ise devam ediyor. Bununla ilgili önümüzdeki hafta karar alınması bekleniyor. Alınan bilgiye göre ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Bu arada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'ye bilgi verecek